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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Huawei P20 lite للعام 2019 في قوائم أحد منافذ البيع في سويسرا، حيث ظهرت تفاصيل لمواصفات وتصميم الهاتف مع السعر الذي ينطلق به إلى الأسواق.
وفقاً للتفاصيل التي رصدت حول هاتف Huawei P20 lite للعام 2019، فإن هواوي تقدم هذا الإصدار مع رقاقة معالج Kirin 710، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.
ويأتي هاتف Huawei P20 lite للعام 2019 بشاشة LCD مميزة بحجم 6.4 إنش، مع جودة عرض FHD بلس، كما يأتي الهاتف بتصميم ثقب الشاشة في الجانب الأيسر العلوي، والذي يضم مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.
ويتميز الهاتف بإعدادات رباعية من الجهة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل، وأيضاً اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.
ومن المقرر أن ينطلق هاتف P20 lite 2019 بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة EMUI 9، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 128 جيجا بايت، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4000 mAh، كما ينطلق بثلاثة إختيار في الألوان هما الأسود، الأزرق، إلى جانب الأحمر.
ومن المقرر أن يتوفر هاتف P20 lite 2019 عند إطلاقه رسمياً في الأسواق بسعر 300 دولار، أو 270 يورو في الأسواق الأوروبية.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات وسعر هاتف Huawei P20 lite للعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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