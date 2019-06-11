تكنولوجيا: ملخص ما تم الكشف عنه خلال مؤتمر نينتندو في E3 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت اليوم شركة نينتندو الكثير من المفاجآت والكشوفات والأخبار الجديدة في معرض E3 2019، إليكم ملخص أبرز الأخبار:

Luigi’s Mansion 3

لقد ألقينا اليوم نظرة موضحة على Luigi’s Mansion 3 والتي تأتي مع خيارات متعددة اللاعبين ولكننا لا نزال لا نعرف متى سيتم إصدارها على وجه التحديد.

ففي خلال عرض E3 Nintendo Direct رأينا أن Luigi’s Mansion 3 سوف تقام عبر العديد من الطوابق في أحد الفنادق الغامضة المسكونة، ولكنه يظهر متميزاً بالصور المرئية والأسلوب الفني لعشاق السلسلة.

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS

أعلنت اليوم الشركة تأجيل ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS حتى العام المقبل 2020، مشيرة أن تاريخ الإصدار الجديد سيكون في الـ 30 من مارس 2020 مبررة أنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لإضافة مزيد من التحسينات على اللعبة.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

أعلنت شركة نينتندو أن عنوانها التالي الحصري على منصة سويتش The Legend of Zelda: Link’s Awakening سيصدر في الـ 20 من سبتمبر 2019.

No More Heroes 3

أعلنت الشركة أن عنوانها التالي No More Heroes 3 الحصري على أجهزة سويتش سيصدر خلال العام المقبل 2020 ولكنه لم يتم بعد الكشف عن تاريخ محدد للإصدار.

Legend of Zelda

أغلقت الشركة المؤتمر الصحفي لها هذا العام بنظرة خاطفة على Legend of Zelda والتي أكدت أيضا أنها حالياً قيد التطوير مع عدم التأكيد على أي موعد للإصدار.

Daemon X Machina

مع الأزدحام الذي سيشهده شهر سبتمبر مع عدد كبير من الإصدارات أعلنت نينتندو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بها أن Daemon X Machina الحصرية على منصة سويتش ستصدر في الـ 13 من سبتمبر.

SPYRO REIGNITED TRILOGY

أكدت شركة نينتندو SPYRO REIGNITED TRILOGY ستصدر حصرياً على منصة سويتش في الـ 3 من سبتمبر 2019.

Contra: Rogue Corps ستصدر في الـ 24 من سبتمبر

Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer في الـ 13 من يوليو

Advertisements

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3 SEASON

ستحصل على المزيد من المحتويات عقب إصدارها في وقت لاحف من هذا العام.

Pokemon Sword and Shield تحصل على عرض ترويجي جديد

Panzer Dragoon Remake والكشف عن أول عرض رسمي

Daemon X Machina

CONTRA: ROGUE CORPS ستصدر في الـ 24 من سبتمبر

Resident Evil 5 وResident Evil 6 سيصدران على منة سويتش

DARK CRYSTAL: AGE OF RESISTANCE TACTICS

تأكيد Banjo-Kazooie قادمة لـ Super Smash Bros. Ultimate DLC

اعلان

