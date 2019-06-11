تكنولوجيا: HTC تعلن رسمياً عن هاتفي U19e وDesire 19 بلس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HTC رسمياً اليوم عن أحدث الإصدارات المتوسطة من هواتفها الذكية U19e الذي ينطلق بسعر 420 يورو وDesire 19 بلس الذي ينطلق بسعر يبدأ من 280 يورو.

هاتف HTC U19e

ينطلق هاتف HTC U19e بشاشة OLED مميزة بحجم 6.0 إنش، تدعم جودة عرض 1080 في 2160 بيكسل، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 710 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما ينطلق ببطارية مميزة بقدرة 3930 mAh.

وينطلق الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة مميزة بمستشعر رئيسي 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر ثانوي 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.6 وتدعم عدسات telephoto التكبير مرتين.

من جانب أخر تأتي كاميرة السيلفي بإعدادات مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 24 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، مع مستشعر ثانوي 2 ميجا بيكسل يدعم التعرف على الوجه لفتح الهاتف، كما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية، وينطلق هاتف HTC U19e بألوان البنفسجي والأخضر، على أن يتوفر غداً في سوق تايوان بسعر 420 يورو.

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هاتف HTC U19+

وتقدم HTC هاتف Desire 19+ بحجم شاشة 6.2 إنش، مميزة بجودة عرض HD بلس، كما يأتي بنتوء القطرة في أعلى الشاشة والذي يضم مستشعر 16 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

وينطلق هاتف Desire 19+ برقاقة معالج MediaTek Helio P35، مع إختيارين في الذاكرة العشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، مع بطارية بقدرة 3850 mAh.

كما يأتي هاتف Desire 19+ بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر ثالث بدقة 5 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف HTC Desire 19 بلس في بداية شهر يوليو في سوق تايوان، على أن يتوفر بسعر 280 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويأتي النموذج الثاتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 280 يورو.

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