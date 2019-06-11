تكنولوجيا: نينتندو تكشف عن الشخصية التالية بـ Super Smash Bros. Ultimate

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة نينتندو العرض التقديمي المباشر لها ضمن فعليات E3 2019 من خلال الإعلان عن الشخصية التالية لـ Super Smash Bros. Ultimate، والتي أظهرت التفاصيل أنها ستكون Luminary بطل Dragon Quest 11.

كما تم التأكيد على أن الشخصية الجديدة Luminary ستنضم إلى قائمة الشخصيات المميزة بـ Super Smash Bros. Ultimate خلال صيف 2019 ولكن لم يذكر بعد أي تاريخ محدد للإصدار ولكن من الواضح بأنها ستكون قريبة.

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