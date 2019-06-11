نظام iOS 13 يتيح لك معرفة ما هي التطبيقات التي تتعقب مكانك، وحيث تقوم بتعقبك

فاطمة أيت طالب - دبي - تفتخر شركة آبل دائمًا بأنها شركة تركز على الخصوصية، وعلى مر السنين، أجرت الشركة تغييرات على نظام iOS في محاولة للحفاظ على خصوصية المستخدمين مع إبقائهم على إطلاع دائم بما يحدث. على سبيل المثال، ستكون هناك أيقونة في شريط الحالة تظهر عندما يقوم أحد التطبيقات على هاتفك بتعقب موقعك.

ومع ذلك، يبدو أنه مع نظام iOS 13، سيتم نقل هذه الخاصية إلى المستوى التالي من خلال عدم إظهار التطبيقات التي تتعقب موقعك فقط، وإنما عرض أين تعقبتك أيضًا. على سبيل المثال، في الصورة أعلاه، يعرض نظام iOS 13 مربع حوار يطلب من المستخدم ما إذا كان يرغب في السماح لأحد التطبيقات بتتبع موقعه حتى في الخلفية.

ولأول مرة، هذه الخاصية تأتي أيضًا مع خريطة صغيرة تُظهر لك أين يتتبع التطبيق موقعك. في هذه الحالة، التطبيق المعني هو Tesla الذي من المنطقي أن يقوم بتتبع موقعك لأنه مرتبط بسيارتك. هذا يعني أيضًا أنه إذا كان أحد التطبيقات يتتبع موقعك عندما لا تعتقد أنه ينبغي عليه القيام بذلك، فأنت ستعلم أن هناك شيئًا ما غير صحيح.

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ووفقا لشركة آبل، فهي تقول أنه يجب على مستخدمي iOS 13 أن يكونوا قادرين على توقع ظهور مربعات الحوار هذه والتي ستساعدهم بإستمرار على تحديث إعدادات الخصوصية والصلاحيات الخاصة بهم. نحن نعتقد بأنه قد يكون أمرًا مزعجًا، ولكن إذا كنت حقًا تقدر خصوصيتك وتكره فكرة تتبع التطبيقات لك، فقد يكون ذلك مفيدًا. وكما يعلم الجميع على الأرجح، فمن المتوقع أن تقوم شركة آبل بإصدار النسخة الرسمية والنهائية من نظام iOS 13 في أواخر الربع الثالث من هذا العام.