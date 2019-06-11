الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Huawei Nova 5i، وسضم أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الأونة الأخيرة على العديد من المعلومات المتعلقة بالهاتف Huawei Nova 5i القادم من شركة Huawei، بما في ذلك حقيقة أنه سيضم على الأرجح ثقبًا على مستوى الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وأربع كاميرات في الخلف، فضلا عن بطارية قوية ومناسبة لكافة الإستخدامات.

أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد الهاتف Huawei Nova 5i في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على مواصفاته التقنية الكاملة. ووفقا للمعلومات التي تم رصدها في قاعدة بيانات الهيئة الصينية، فقد إتضح أن الهاتف Huawei Nova 5i سيضم شاشة بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك أن الهاتف Huawei Nova 5i سيضم كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالنسبة للكاميرا الرابعة، فهي عبارة عن Time Of Flight. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيضم كذلك فلاش LED في الخلف جنبا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع.

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الهاتف Huawei Nova 5i سيضم كذلك بطارية بسعة 3900mAh، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie وبواجهة EMUI 9.0. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأسود والأحمر مع العلم بأنه من المرجح أن يصل في أواخر هذا الشهر.