آبل تصدر تحديث iOS 12.3.2 لإصلاح مشكلة في وضع Portrait Mode

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت من مستخدمي iPhone وتواجه بعض المشاكل مع وضع Portrait Mode في الهاتف، فقد ترغب في تحديثه. هذا لأن شركة آبل قامت مؤخرًا بإصدار تحديث جديد لنظام iOS يحمل الإصدار iOS 12.3.2. ونظرًا إلى أن هذا مجرد تحديث فرعي، فهو لا يجلب معه ميزات جديدة، وإنما يقوم بتحسين النظام وإصلاح بعض الأخطاء.

ووفقا لسجل التغييرات، فإن شركة آبل تقول بأن تحديث iOS 12.3.2 يقوم بحل مشكلة تسبب في إلتقاط الكاميرا لصور Portrait Mode بدون تأثير العمق على بعض وحدات iPhone 8 Plus. وكما أوضحت الشركة، فيبدو أن هذه المشكلة تؤثر في الغالب على iPhone 8 Plus، لذلك إذا كنت لا تستخدم هذا الطراز بالذات، فينبغي أن تكون على ما يرام.

لسنا متأكدين من مدى إنتشار هذه المشكلة لأننا لم نرى أي تقرير يتحدث عنها، ولكن من الجيد أن نعرف بأنه تم القضاء عليها. تحديث iOS 12.3.2 الجديد متوفر الآن بالفعل للمستخدمين، لذلك إذا لم تقم بتحديث iPhone 8 Plus الخاص بك حتى الآن، فقد يكون من الأنسب لك القيام بذلك الآن. وكما جرت العادة دائمًا مع التحديثات، فتأكد من ربط هاتفك بمصدر للطاقة وبشبكة WiFi إذا كنت تفضل الإحتفاظ ببيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك أو لا تريد أن يتعرض هاتفك لإنطفاء مفاجئ.