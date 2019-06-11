سماعات Powerbeats Pro ستدعم بدورها ميزة قراءة الرسائل الواردة بإستخدام Siri

فاطمة أيت طالب - دبي - في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019، أعلنت شركة آبل أنه كجزء من نظام iOS 13، ستكون هناك أيضًا بعض الميزات الجديدة التي ستأتي إلى سماعات AirPods. إحدى هذه الميزات هي ” قراءة الرسائل عن طريق Siri “، وهي الميزة التي تجعل المساعد الرقمي Siri يقوم بقراءة الرسائل التي تتلقاها أثناء إرتداء سماعات AirPods.

ومع ذلك، فالشيء الذي لم تذكره شركة آبل هو ما إذا كانت هذه الميزة ستقتصر على سماعات AirPods أم لا، أو ما إذا كانت ستشق طريقها إلى سماعات آبل الأخرى، مثل سماعات Powerbeats Pro التي أطلقتها الشركة مؤخرًا. والخبر السار هو أنه إذا كنت تخطط لشراء سماعات Powerbeats Pro، فقد أكدت بعض المصادر الموثوقة لموقع 9to5mac أن هذه السماعات ستدعم بالفعل ميزة قراءة الرسائل الواردة عن طريق Siri.

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في نواح كثيرة، هذا يبدو منطقيًا. وذلك لأن سماعات Powerbeats Pro تشبه إلى حد ما سماعات AirPods من حيث العتاد، فهي تستخدم نفس رقاقة Apple H1 وميزة تنشيط المساعد الرقمي Siri عن طريق عبارة ” Hey, Siri “، لذلك فقد كان لا بد أن تدعم بدورها ميزة قراءة الرسائل الواردة عن طريق Siri. هذه أخبار جيدة لأننا نعتقد بأن هناك بعض الأشخاص الذين قد لا يحبون سماعات AirPods لملاءمتها، أو قد يفضلون Powerbeats Pro نظرًا لجودتها الصوتية، ولكنهم يفضلون عدم تفويت بعض الميزات.