الإعلان رسميًا عن الهاتف HTC U19e مع شاشة OLED بحجم 6 إنش، وكاميرتين في الأمام

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد إلتزام الهدوء لفترة طويلة نسبيًا في سوق الهواتف الذكية، فقد قررت شركة HTC أخيرًا اليوم تغيير الوضع من خلال إزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد HTC U19e، وهو الهاتف الذي يستهدف المستهلكين الذين يبحثون عن شراء هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة.

وكما أوضحت التسريبات والشائعات السابقة تمامًا، فالهاتف HTC U19e الجديد من شركة HTC يضم تصميم يذكرنا كثيرًا بتصميم الهاتف +HTC U12 على الرغم من وجود بعض الإختلافات، كما أنه يضم مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة OLED بحجم 6 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB.

وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرتين في الأمام بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية التي سيتم إستخدامها من أجل خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه، كما أنه يضم أيضًا كاميرتين في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأولى الأساسية وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الثانية المقربة مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.8، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.6.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف HTC U19e الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 3930MAh، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة HTC Sense. وفيما يخص السعر، فالهاتف HTC U19e لن يكون رخيصًا على الإطلاق، فهو سيكلف 14900 دولار تايواني، وهو ما يعادل 475 دولار أمريكي.