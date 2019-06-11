جميع أفلام Marvel Cinematic Universe ستحصل في نهاية المطاف على نسخ 4K

فاطمة أيت طالب - دبي - عشاق أفلام Marvel قد يكونوا مهتمين بمعرفة أن الأستوديو يخطط في نهاية المطاف لإطلاق كتالوج أفلام Marvel Cinematic Universe بالكامل بدقة 4K. وهذا ما أكده المنتجين Victoria Alonso و Jonathan Schwartz في شركة Marvel خلال مقابلة أجريت معهما مؤخرًا. هذا يعني أنه سيتم إعادة صياغة الأفلام بدقة 4K وإصدارها مع مرور الوقت.
وبخصوص هذا الموضوع، صرحت المنتجة Victoria Alonso بالقول : ” نحن بصدد إعادة صياغة جميع أفلامنا إلى 4K “. وتخطط شركة Marvel لإصدار كتالوج أفلام Marvel Cinematic Universe بالكامل بدقة 4K في النهاية.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد سوى عدد قليل من أفلام Marvel Cinematic Universe المتوفرة بدقة 4K حاليًا، لذلك سيقدر المشجعون بالتأكيد إطلاق كتالوج الأفلام بالكامل بدقة 4K. ومع ذلك، لن تتوفر جميع الأفلام التي تم إعادة صياغتها إلى 4K في الوقت نفسه، لذلك سيكون هناك قليل من الإنتظار.
تم إطلاق العديد من أقراص 4K Blu-ray لأفلام Marvel Studios من قبل شركة Disney ولكن لا تزال هناك بعض الإستثناءات البارزة. وتشمل هذه ثلاثية Iron Man و Thor و Thor: The Dark World. ومن المقرر إصدار أقراص 4K Blu-ray خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتشمل العناوين الرئيسية الأخرى المفقودة كل من Doctor Strange و Guardians of the Galaxy و Ant-Man.
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