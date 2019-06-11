شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهات عاجلة لمستخدمي هواتف ”سامسونج” في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني السعودي؛ التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تنبيهات هامة لمستخدمي هواتف سامسونج. وطال المركز كل مُستخدمي هواتف “سامسونج”، بتحديث جوّالاتهم. وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني: أصدرت “سامسونج” تحديثات عدة؛ لمعالجة ثغرات في نسخ النظام تشكّل تهديداً، حيث يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات التي تؤدي إلى الكشف عن معلومات المستخدمين للأجهزة، والتقليل من أداء الأجهزة، والتقليل من سعة الذاكرة المتوافرة في الأجهزة، وتمكّن الثغرات التطبيقات غير المصرّح لها من الحصول على المعلومات المُدخلة من قِبل المستخدمين وتغييرها. وأضاف: من الإجراءات الوقائية يجب تحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت “سامسونج” توضيحاً لهذه التحديثات.



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