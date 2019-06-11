شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك تستعد لإطلاق أجهزة Portal جديدة هذا العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخلت فيسبوك العام الماضي سوق الأجهزة الذكية والمساعدات المنزلية إن صح التعبير مع إطلاقها أجهزة Portal والتي تمثل منصة لإجراء مكالمات الفيديو بين المستخدمين مع توفيرها بعض المزايا الأخرى للمحادثة وإمكانية القيام بمهام المساعد المنزلي بشكل بسيط، إلا أنها تبدو عازمة على إعادة الكرة هذا العام مع نسخ جديدة.

وقال أندرو بوسورث، مدير قسم الواقع الافتراضي والواقع المعزز، أن شركته تعمل على إطلاق أجهزة Portal جديدة في خريف هذا العام مع مزايا مختلفة، حيث أن هناك جيل جديدة من القطع الإلكترونية ظهرت مؤخرًا – وبالتالي تأمل الشركة الاستعانة بها لتطوير أجهزة أفضل.

وتتميز أجهزة Portal بمساعدتها للمستخدمين على القيام بمحادثات فيديو باستخدام تطبيق ماسنجر بكل سهولة، كما تحتوي على كاميرا تتبع المستخدم بشكل ذكي عند تحركه ما يسمح له بالقيام بالمهام الخاصة وإجراء المكالمة في وقت واحد دون أي تأثير، وهو ما يعتبر إضافة مميزة لفئات مختلفة منها ربات البيوت.