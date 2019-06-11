شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع: ثلث الشباب قلقون من تعرض آبائهم للاحتيال عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "كاسبرسكي" أن 31٪ من الشباب من جيل الألفية قلقون من تعرض آبائهم للاحتيال عبر الإنترنت بسبب نقص المعرفة التكنولوجية لديهم، حيث شمل الاستطلاع أكثر من 2000 شاب بريطانى، والذين تم سؤالهم عن وجهات نظرهم حول التكنولوجيا وتأثيرها على وحدة الأسرة.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فقد كشفت النتائج أن ما يقرب من ثلثى (64 ٪) من جيل الألفية يشعرون أن من واجبهم تقديم الدعم الفنى للأقارب الأكبر سنا، ومع ذلك، يمكن أن يفرض هذا الواجب ضغطًا على العلاقات، حيث اعترف 42٪ من جيل الألفية بأنهم يتجنبون أفراد الأسرة إذا كانوا يعتقدون أنهم يريدون الدعم الفني.

وأوضحت كاثلين ساكستون، وهى عالمة نفسية: "إن الارتفاع الهائل للتكنولوجيا فى سياراتنا ومكاتبنا وبيئاتنا الاجتماعية قد تحدّى جميع الأجيال لتتعلم باستمرار كيفية الاستفادة منها، وأضافت "يمكن لأولئك فى النصف الثانى من حياتهم العثور على التغييرات الساحقة وغالبًا ما يخشون التعرض للخداع أو التعرض أو الاستهداف من خلالهم - وغالبًا ما يضطر جيل الألفية إلى المجيء إلى عملية الإنقاذ".