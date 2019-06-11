الاعلام الرقمي: الواتساب يُقاضي المستخدم المخالف لمعاييره في المحاكم

وذكر المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "القرار الجديد تمثل في ان الواتساب سيتخذ اجراءات قانونية ويحيل بموجبها من ينتهك قواعده الى المحاكم سواء كانوا افرادا او شركات بالنسبة لتطبيق واتساب الخاص بالشركات، وأن أهم هذه الانتهاكات تتمثل في المراسلة الآلية أو الرسائل الجماعية".واضاف أن "قرار الواتساب المفاجئ هذا سوف يُطبق على مستخدميها وحتى على الجهات او الاشخاص او الشركات التي تساعد في انتهاك قواعدها، مع توفر الادلة التي تربط هذه الاطراف بانتهاك معايير الواتساب، بحسب مترو البريطانية ".

وأكد المركز ان "تاريخ البدء بتنفيذ هذه الاجراءات القانونية سيكون اعتبارا من السابع من كانون الاول عام 2019 بحسب ماجاء في مدونة الواتساب الرسمية".

واشار الى "وجود توجه عام صارم لدى التطبيقات ومواقع التواصل فيما يتعلق بمحاربة من ينتهك قواعدها ويخالف معايير النشر فيها" .

