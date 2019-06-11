واضاف أن "قرار الواتساب المفاجئ هذا سوف يُطبق على مستخدميها وحتى على الجهات او الاشخاص او الشركات التي تساعد في انتهاك قواعدها، مع توفر الادلة التي تربط هذه الاطراف بانتهاك معايير الواتساب، بحسب مترو البريطانية ".
وأكد المركز ان "تاريخ البدء بتنفيذ هذه الاجراءات القانونية سيكون اعتبارا من السابع من كانون الاول عام 2019 بحسب ماجاء في مدونة الواتساب الرسمية".
واشار الى "وجود توجه عام صارم لدى التطبيقات ومواقع التواصل فيما يتعلق بمحاربة من ينتهك قواعدها ويخالف معايير النشر فيها" .
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الرقمي: الواتساب يُقاضي المستخدم المخالف لمعاييره في المحاكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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