شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا ستغير الروبوتات أماكن العمل بحلول 2022؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحدث العلماء والباحثون عن تغير كبير فى العالم بمجرد انتشار الروبوتات وإحلالها مكان بعض المهن، دعونا نتخيل سويا كيف ستغير الروبوتات أماكن العمل وشكل القوى العاملة فى العالم عندما تحل مكان بعض الأعمال بحلول عام 2022؟

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نشر موقع "ديلى ميل" تقريرا من المنتدى الاقتصادى العالمى عن أحد تنبؤاته لمستقبل الوظائف مع وجود الروبوتات التكنولوجية الحديثة، حيث تتوقع المنظمات غير الربحية أن تعمل الروبوتات والذكاء الاصطناعى على تغيير مكان العمل بشكل جذرى خلال السنوات الأربع القادمة.

وتوقع الباحثون أن هناك 75 مليون وظيفة سيتم إلغاؤها، وفى نفس الوقت ستقوم الروبوتات الآلية بمساعدتنا على إنشاء 133 مليون وظيفة، والشركات ستقوم بخفض القوى العاملة الدائمة بنسبة 50%، والشركات التى تتوقع نمو القوى العاملة فيها هى 38%، وبنسبة 28% يتوقع العلماء أن ينمو التشغيل الآلى للقوى العاملة.