تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات هاتف Galaxy Note10 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من 91Mobiles citing عن مواصفات هاتف Note10 المرتقب من العملاق الكوري، والذي ينطلق هذا العام بنموذجين Note10 وNote10 Pro.

أكد تقرير 91Mobiles citing على أن هاتف Note10 ينطلق هذا العام في نموذجين يأتي النموذج الرئيسي Note10 برقم SM-N975، بينما يأتي النموذج Note10 Pro برقم SM-N976، على أن يأتي النموذج الأول بميزة دعم شبكات 4G، بينما يدعم نموذج Pro شبكات الجيل الخامس.

ولقد أكد التقرير على أن هاتف Galaxy Note10 يأتي بشاشة Dynamic AMOLED مميزة بحجم 6.4 إنش، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي بقدرة بطارية 4170 mAh.

من جانب أخر يأتي هاتف Note10 Pro بشاشة Dynamic AMOLED مميزة بحجم 6.8 إنش، مع نفس قدرة البطارية 4170 mAh، بينما يأتي الهاتف بسعة تخزين 256 جيجا بايت، مع نموذج مميز بسعة 1 تيرابايت.

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ولقد أكدت التسريبات خلال الفترة الماضية على أن هاتف Note10 Pro ينطلق بشاحن مميز بقدرة 25W فقط، وذلك على عكس التسريبات الأولى التي أشارت إلى شاحن بقدرة 45W، إلا أن قدرة 25W تعد ترقية جيدة عن إصدار العام الماضي من سلسلة Note الذي جاء بشاحن مميز بقدرة 15W.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Note10 Pro برقاقة معالج Snapdragon 855 أو نموذج برقاقة معالج Exynos 9825، كما يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية التي تتميز بتصميم رأسي، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

يذكر أن هاتف Note10 يأتي بتصميم ثقب الشاشة الذي يتوسط الشاشة كبديل لموقع الثقب في الجزء العلوي إلى جانب الشاشة، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف رسمياً في 10 من أغسطس.

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