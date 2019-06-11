تكنولوجيا: The Witcher 3: Wild Hunt قادمة على نينتندو سويتش في وقت لاحق من هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة نينتندو خلال العرض الخاص بها أن لعبة الأربي جي الضخمة من CD Projekt RED وهي The Witcher 3: Wild Hunt ستصدر على منصة سويتش في وقت لاحق من هذا العام كأصدار كامل، مما يعني أن اللعبة سيتم إصدارها مع جميع الإضافات الكبيرة للعبة وهذا يعني أنه سيكون أكثر من 100 ساعة من اللعب.

الجدير بالذكر أنه لم يتم ذكر أي تاريخ محدد للإصدار ولكن من المنتظر أن نسمع المزيد من التفاصيل خلال الأشهر القليلة القادمة.

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