كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة نينتندو خلال العرض الخاص بها أن لعبة الأربي جي الضخمة من CD Projekt RED وهي The Witcher 3: Wild Hunt ستصدر على منصة سويتش في وقت لاحق من هذا العام كأصدار كامل، مما يعني أن اللعبة سيتم إصدارها مع جميع الإضافات الكبيرة للعبة وهذا يعني أنه سيكون أكثر من 100 ساعة من اللعب.
الجدير بالذكر أنه لم يتم ذكر أي تاريخ محدد للإصدار ولكن من المنتظر أن نسمع المزيد من التفاصيل خلال الأشهر القليلة القادمة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: The Witcher 3: Wild Hunt قادمة على نينتندو سويتش في وقت لاحق من هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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