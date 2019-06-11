تشغيل الألعاب على Google Stadia بدقة 4K قد يؤدي لإستهلاك 1TB من البيانات في 65 ساعة

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة جوجل مؤخرًا أن خدمة بث الألعاب السحابية الخاصة بها Google Stadia ستصدر في شهر نوفمبر المقبل. كجزء من الإعلان، كشفت شركة جوجل أيضًا أن الإشتراك في الخطة المدفوعة Stadia Pro مقابل 9.99 دولار أمريكي في الشهر سيمنح اللاعبين القدرة على تشغيل الألعاب بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية، الأمر يبدو رائعًا للغاية إذا لم تكن قادرًا على القيام بذلك بإستخدام حاسوبك في المنزل.

لسوء الحظ، يبدو أن هناك جانب سلبي في ذلك. هذا لأنه وفقا لموقع PC Gamer، فقد وجد أنه إذا قمت ببث لعبة بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية، فسوف تستهلك ما يصل إلى 1 تيرابايت من البيانات في 65 ساعة. وبطبيعة الحال، 65 ساعة يعتبر وقتًا طويلاً للاعب العادي الذي قد يلعب لنحو ساعة أو ساعتين في اليوم، ولكن إذا كنت تلعب لفترات طويلة من الوقت، فبإمكانك أن تستنزف خطة الإنترنت الخاصة بك بسرعة كبيرة جدًا.

هذا لأن الرقم 1 تيرابايت يأخذ بعين الإعتبار عملية البث فقط، ولا يأخذ بعين الإعتبار التحميلات الأخرى أو عمليات البث الأخرى أو الإستخدام العام للإنترنت. هذا لا ينبغي أن يكون مفاجئًا للغاية نظرًا لأن ملفات 4K تميل إلى أن تكون ضخمة، وإذا كانت لديك خطة إنترنت غير محدودة، فلا ينبغي أن تمثل هذه مشكلة. ومع ذلك، ينبغي على الأشخاص الذين يستخدمون خطط الإنترنت المحدودة توخي الحذر.

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يبدو أن هذا يسلط الضوء على مشكلة تزايد سرعة الإنترنت وأحجام الملفات في ظل إنخفاض خطط البيانات المتاحة للمستهلكين. وفي الآونة الأخيرة، أفيد أن قناة BBC حاولت أن تقوم بأول عملية بث لها عبر 5G، ولكنها إستنزفت بيانات الإنترنت الخاصة بها على الفور تقريبًا.