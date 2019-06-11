دليل جديد يلمح لقدوم الجيل المقبل من iPhone مع منفذ USB Type-C بدلاً من Lightning

فاطمة أيت طالب - دبي - كان يتم تداول إشاعة منذ فترة طويلة مفادها أن شركة آبل ستتخلى عن منفذ Lightning الخاص بها لصالح منفذ USB Type-C في هواتف iPhone، ويبدو أن 2019 سيكون هو العام الذي ستتحقق فيه هذه الإشاعة.

أحدث شيء يشير إلى أن ذلك سيتحقق في المستقبل القريب هو شاشة الإستعادة في النسخة التجريبية من نظام iOS 13، وهي الشاشة التي تظهر كابل USB Type-C موجه نحو حاسوب محمول بدلاً من كابل Lightning موجه نحو iTunes. وفي حالة إذا قامت شركة آبل بذلك فعلاً، فنحن لن نتفاجأ لأن الشركة قررت فعلاً التخلص من منفذ Lightning لصالح منفذ USB Type-C في لوحيات iPad Pro لأن هذا المنفذ الأخير يسمح بالشحن السريع والوصول إلى مجموعة كبيرة من الملحقات.

سيكون من المنطقي بالنسبة لهواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام تبني منفذ USB Type-C بدلاً من منفذ Lightning من أجل الشحن السريع وحده. ضع في إعتبارك أن شركة آبل تجني الأموال من بيع Lightning لشركات الطرف الثالث المتخصصة في صناعة الملحقات، لذا فمن غير المرجح أن تجعل تشكيلة iPhone تتحول بالكامل إلى USB Type-C.