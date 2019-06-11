أدلة جديدة تلمح لقدوم جهاز لوحي راقي جديد من سامسونج، قد يكون Galaxy Tab S5 على الأرجح

فاطمة أيت طالب - دبي - لم نرى شركة سامسونج تكشف عن جهاز لوحي متقدم جديد منذ شهر فبراير الماضي عندما قامت بإزاحة الستار رسميًا عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e. كان هذا الجهاز اللوحي يمثًل خيارًا رائعًا لكل من يبحث عن جهاز لوحي متقدم مع العلم بأنه جاء مع شاشة Super AMOLED بحجم 10.5 إنش، ومع هيكل ذو تصميم أنيق يمتاز بسمك 5.5 ملمتر، ومع العديد من الميزات الجذابة الأخرى.

وكما يوحي إسمه، فالجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e ليس جهازًا لوحيًا راقيًا حقيقيًا. ومن المؤكد أنه يبدو أنه لا يزال يمثل جهازًا لوحيًا جيدًا، ولكن من الواضح أن شركة سامسونج تخطط لإستبدال Snapdragon 670 بالمعالج Snapdragon 855 في وقت من الأوقات. هذا بالضبط ما ستقوم به شركة سامسونج في جهازها اللوحي القادم الذي سيحمل الإسم الرمزي SM-T860 و SM-T865 والذي تم رصده مؤخرًا في منصة إختبارات الأداء Geekbench.

وبغض النظر عن المعالج Snapdragon 855 المتقدم، فنحن لا نعرف الكثير عن هذا الجهاز اللوحي بإستثناء أنه سيضم كذلك 6GB من الذاكرة العشوائية وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie مما يجعله يتشارك كلا السمتين مع Galaxy Tab S5e أيضًا. ومع ذلك، حتى لو كان المعالج هو الفرق الوحيد بين الجهازين، فإن التصميم الجديد النحيف للغاية والحديث وحده ربما يكون كافيًا للتمييز بين هذا الجهاز اللوحي الذي من المرجح أن يصل إلى السوق تحت إسم Galaxy Tab S5 والجهاز اللوحي الحالي، Galaxy Tab S4.

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وبالحديث عن Galaxy Tab S4، فقد تم الإعلان عنه في شهر أغسطس من العام الماضي، وبالتالي هذا يقودنا للإعتقاد بأنه سيتم الكشف عن Galaxy Tab S5 أيضًا في شهر أغسطس من هذا العام. لذلك، ربما لن يمر وقت طويل قبل أن نرى شركة سامسونج تكشف الستار عن هذا الجهاز اللوحي الجديد.