الهاتفين Galaxy J7 Nxt و Galaxy J7 Pro يبدأن بدورهما بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 9 Pie لعدد كبير من هواتفها الذكية في الأشهر القليلة الماضية، وهي الآن قررت توسيع قائمة هواتفها الذكية التي تعمل بالإصدار الأحدث من نظام الأندرويد من خلال إصدار تحديث Android 9 Pie أيضًا للهاتفين Galaxy J7 Nxt و Galaxy J7 Pro.

ووفقا للتقارير، فتحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy J7 Pro متوفر حاليًا للتحميل في كل من روسيا والمكسيك وإسبانيا والجزائر، في حين يتوفر تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy J7 Nxt في تايلاند. وجدير بالذكر أن حجم التحديث الخاص بكلا الهاتفين يفوق 1GB. وبغض النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك واجهة One UI الأحدث من سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مايو.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.