شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. عودة طاقم محطة الفضاء الدولية إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال تاريخ البشر في مجال الفضاء يمتلئ بالأحداث الهامة، حيث يُعد كل يوم هو ذكرى لأحد الأحداث الفضائية الهامة والفارقة، فمنذ أربعة أعوام وتحديدا في 11 يونيو 2015، عاد 3 رواد فضاء من محطة الفضاء الدولية.

وبحسب موقع "سبيس" الأمريكى، فإن كلًا من رائد فضاء ناسا "تيري فيرتس"، ورائد الفضاء الإيطالي "سامانثا كريستوفوريتي" من طاقم المحطة الفضائية إكسبيديشن 43، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والروسية "أنتون شكابليروف" عادو إلى الأرض بعد 199 يومًا فى محطة الفضاء الدولية.

وقام الرواد بالعديد من التجارب العلمية أثناء تواجدهم في المحطة، كما تم إجراء ثلاث عمليات سير في الفضاء للقيام ببعض التعديلات على المحطة الفضائية الدولية.