شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بابجى تحتل قائمة أكثر الألعاب ربحاً فى العالم .. تخيل بتكسب كام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائيات نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" أن لعبة بابجى باتت اللعبة الأكثر ربحاً بعد حصولها على 146 مليون دولار الشهر الماضى، فضلاً عن احتفاظها بلقب أكثر الألعاب شعبية بـ 100 مليون لاعب شهرياً.

وحسب موقع The Verge الأمريكى، تجنى "بابجى" هذه الأموال من خلال عمليات الشراء من قبل المستخدمين، بالإضافة للأموال التى حصل عليها الإصدار البديل للعبة بابجى فى الصين المعروف باسم Game For Peace.

Advertisements

ونشرت شركة Great Wall Securities الصينية تقرير تفيد فيه بأن بابجى استطاعت جنى 76 مليون دولار فيما جنى إصدارها البديل 70 مليون فى الصين.

وأطلقت شركة tecent الإصدار الجديد من بابجى فى الصين بعد رفض منظمون الحكومة الصينية إدخال اللعبة للبلاد وهذا بسبب القواعد الصارمة التى تفرضها الحكومة بشأن الألعاب التى تراها معادية للمجتمع وتنشر العنف.

ولا تعتبر الصين هى الدولة الوحيدة التى منعت ببجى حيث تحاول دول مثل العراق والهند والإمارات من منع اللعبة بسبب ما سببته من وفيات و جرائم كثيرة.