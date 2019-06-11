إحداها بـ5 جنيهات.. 6 طرق لمشاهدة كأس أمم إفريقيا في البيت (بدون تشفير أو اشتراك)

كتب- محمد نصار:

ينتظر الملايين من المصريين انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في النصف الثاني من شهر يونيو الحالي، وسط حالة من البحث عن كيفية مشاهدة مباريات البطولة بأقل تكلفة ممكنة في المنزل بعيدًا عن المقاهي.

ويوضح مصراوي طرق مشاهدة مباريات البطولة عبر قناة "تايم سبورتس - Time Sports" منها طريقة على التردد الأرضي لا تتكلف سوى 5 جنيهات فقط.

وصلة بـ5 جنيه

أوضح صاحب محل للأدوات الكهربائية والالكترونية، بمنطقة باب اللوق، أنه يمكن مشاهدة قناة "Time Sports" على التردد الأرضي من خلال سلك الدش، ووصلة تليفزيون عادية "convert" بـ5 جنيهات...