مصدر يكشف لمصراوي موعد طرح أجهزة "البث الرقمي" وأسعارها

كتب- مصطفى علي:
كشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه سيتم طرح أجهزة استقبال البث الرقمي للقنوات الأرضية عبر إحدى شركات الهيئة غدًا الأربعاء، لدى الموزعين وكذلك لدى أصحاب المحال التجارية ممن يطلبون من الشركة أن يُخوّل لهم بيعها للجمهور.
وأضاف المصدر – الذي رفض ذكر اسمه- لمصراوي، الثلاثاء، أن الجهاز الذي يتمثل في إريال استقبال حديث، سيتم طرح الداخلي منه بسعر 400 جنيه، والخارجي بسعر 700 جنيه، حيث يُستخدم إريال خارجي لو كان التليفزيون في دور أرضي أو مكان به تردد ضعيف، بينما يتم استخدام إريال داخلي لو كان...
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