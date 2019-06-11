شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعاون بين الأمم المتحدة والصين بمجال تكنولوجيا الفضاء والتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وانج كون سفير الصين في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية في النمسا أن بلاده ملتزمة بالانفتاح على العالم والتكامل معه في كافة المجالات الاقتصادية من خلال سياسات موثوقة تهدف إلى نشر التكنولوجيا والإبداع في كل المجالات خاصة في مجال تنمية تكنولوجيا الفضاء.

وأشار السفير الصيني - في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/ في مقر الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة توسيع التعاون بين الأمم المتحدة والصين في مجال الفضاء – إلى أهمية دعم سياسة الأمن والسلامة في كافة المشروعات التنموية مع تعزيز الانفتاح والشراكة بين الصين وبقية دول العالم من أجل دعم جهود التنمية وتوفير الرفاهية والحياة المعيشية الأفضل للإنسان حول العالم.

ونوه السفير الصيني إلى ضرورة التوسع في تطبيقات العلوم الحديثة، لافتا إلى تركيز الصين على نقل خبراتها في مجالات التكنولوجيا والفضاء إلى جميع الدول النامية وبخاصة دول الشرق الأوسط.

Advertisements

ومن جانبها ..قالت سيمونتا بيبو مدير مكتب الأمم المتحدة للفضاء الخارجي " انوسا" إن التعاون في مجال الفضاء بين الأمم المتحدة والحكومة الصينية يشهد تطورات جيدة وتتواكب مع أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة.