شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يمنح شاب هندى 5 آلاف دولار لاكتشاف ثغرة بواتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم فيس بوك شاب هندى يبلغ من العمر 22 عاما لاكتشافه ثغرة فى تطبيق "واتس آب" والتى تنتهك خصوصية المستخدمين، حيث تمكن "Zonel Sougaijam" والذى يعمل كمهندس مدنى من اكتشاف الثغرة، موضحا أن فيس بوك منحه 5 آلاف دولار كمكافأة على انجازه، كما تم إدراج اسمه فى “قاعة مشاهير Facebook 2019" لاكتشاف ثغرة واتس آب.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فإن اسم Sougaijam" حاليا فى المرتبة 16 فى قائمة من 94 شخصا، فى "قاعة المشاهير فى الفيس بوك" لهذا العام، فيما تدور الثغرة التى اكتشفها "خلال إجراء مكالمة صوتية عبر واتس آب"، حيث يسمح الخطأ للمتصل بإجراء مكالمات فيديو دون إذن المتلقى ومعرفته، كما تمكن المتصل بعد ذلك من رؤية ما يقوم به الشخص الآخر، منتهكًا خصوصية المتلقى ".

وبعد اكتشاف الثغرة، قام "Sougaijam" بإبلاغ برنامج Bug Bounty على فيس بوك، والذى يتعامل مع انتهاك مسائل الخصوصية، واضاف أنه بحلول مارس، قام فريق Facebook Security تم الاعتراف بتقريره، ثم قام القسم الفنى الخاص بفيس بوك بإصلاح الخلل فى غضون 15-20 يومًا، ووصلت إليه رسالة بالبريد الإلكترونى جاء فيها "بعد مراجعة هذه المشكلة، قررنا منحك مكافأة قدرها 5000 دولار"