تكنولوجيا: أمازون تتفوق على أبل وجوجل كأقوى العلامات التجارية العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت مجموعة "أمازون" الأمريكية العملاقة للتجارة الإلكترونية شركتى "جوجل" و "أبل" فى ترتيب أقوى العلامات التجارية العالمية، وفقا لما نشره موقع "macrumors" الأمريكى.
وكانت شركة "كانتار" للأبحاث السوقية قد قامت بعمل هذا التصنيف السنوى، وأشارت فى بيان لها اليوم إلى أن "أمازون" رفعت قيمة علامتها التجارية عن طريق عمليات استحواذ ذكية وخدمة ممتازة للمستهلكين وهو ما جعل لديها قدرة على المنافسة من خلال تقديم نظام بيئى غنى بالمنتجات والخدمات.
وقد تقدمت "أمازون" من المرتبة الثالث فى التقرير السابق إلى الأولى فى التقرير الحالى بقيمة 315 مليار دولار منتزعة الصدارة من "جوجل التى انتقلت إلى المركز الثالث مع قيمة بـ309 مليار دولار، بينما احتلت "أبل" المركز الثانى فى هذا التصنيف مع قيمة 309.5 مليار دولار.
وفى المراتب اللاحقة فى التصنيف دخلت مايكروسوفت وخدمة فيزا للدفع وشبكة فيس بوك وجوجل ومجموعة على بابا الصينية للتجارة فى ترتيبات مختلفة وقفا لقيمة علامتهم التجارية
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