شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تفتتح ثانى متجر ذكى بدون "كاشير" ضمن Amazon Go والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أمازون عن افتتاحها ثانى أكبر متجر ذكى بدون كاشير، وذلك ضمن مشروع "أمازون جو"، حيث يقع مقر هذا المتجر بمدينة Park Avenue بنيويورك، إذ تهدف أمازون لتوسيع سلسلة متاجرها الذكية التى تعمل بدون "كاشير".

ومن المقرر أن يقدم المتجر وجبات جاهزة وخفيفة وعروض المخابز بجانب منتجات البقالة ، بالإضافة إلى البائعين المحليين ومجموعة من وجبات أمازون والقهوة التى تم إطلاقها فى متجر أمازون جو بمدينة سياتل فى واشنطن.

ومن المتوقع أن يكون أمازون جو أكبر متجر تجزئة على الرغم من مواجه الكثير من الانتقادات التى تتهمه بالتمييز ضد من لا يملكون بطاقات ائتمانية للدفع، لتوافق أمازون الشهر الماضى على إتاحة الدفع نقدياً فى جميع متاجرها، بداية من متجر فيسى ستريت بنيويورك ثم يليه بقية المتاجر.

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وتقوم فكرة Amazon Go على تطبيق موجود على هاتف المستخدم فقط، يتتبع ما يقوم بشرائه، ويقوم بسحب ثمنه من رصيد المستخدم، دون الحاجة للوقوف فى طوابير عند نقاط الدفع التى تم التخلص منها بشكل كامل، وسيكون التركيز فى الوقت الحالى، على بعض المنتجات مثل الأطعمة الجاهزة أو المشروبات بشكل أولى.