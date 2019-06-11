تكنولوجيا: جوجل تخطط لإنتاج هاتف ذكى قيمته 20 دولار لنشر التكنولوجيا الرقمية بشكل أكبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، الثلاثاء، أنها تخطط لإنتاج هواتف ذكية تبلغ قيمتها 20 دولارا، استجابة لدعوة الأمم المتحدة بالمساهمة في نشر التكنولوجيا الرقمية بالمناطق النائية فى العالم.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، عن نائب رئيس الشركة فينت سيرف، قوله إن تقليص الفوارق الرقمية بين مناطق العالم المختلفة، ستكون له تكلفة عالية.
وأضاف "سيرف"، أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون تخفيض الثمن، وأن الهاتف المخطط إنتاجه سيمكن من ربط الناس بشبكة الإنترنت، في تلك المناطق.
وأوضح أن مشكلة الاتصال بالإنترنت لا توجد فقط في إفريقيا، بل حتى في الولايات المتحدة، التي يواجه 15 بالمئة من سكانها، نفس المشكلة.
وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة مؤخرا، سيتمكن كل فرد بالغ في العالم، من الاتصال بالشبكة الرقمية والتمتع بخدمات إنترنت جيدة بحلول 2030.
ودعى نفس التقرير، إلى الحذر من مشاكل التعدى على الخصوصية، والمحتويات غير المرغوبة، التي تصاحب تطور التكنولوجيا الرقمية.
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