شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يستولون على بيانات 100 ألف شخص من هيئة الجمارك والحدود الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن مجموعة من الهاكرز من اختراق عدة بيانات ضخمة خاصة بهيئة الجمارك والحدود الأمريكية، حيث سرقوا منها ملايين الصور الخاصة بالمسافرين، فضلا عن بيانات سياراتهم وبياناتهم الشخصية الخاصة المتعلقة بعبورهم للحدود، ووفقا لأحد المسؤولين، فقد تعرضت بيانات أكثر من 100 ألف شخص للخطر نتيجة لهذا الإختراق.

وبحسب موقع TNW الهولندى، فإن البيانات المخترقة تشمل كل من صور شخصية ولوحات ترخيص، وقد تم الإختراق دون علم من الهيئة الفيدرالية ولكن بقيت المعلومات الخاصة والمهمة فى أمان، حيث تمت سرقة هذه البيانات من خلال شبكة واحد من شركاء الهيئة الحكومية التى حصلت على نسخة من البياناتها ووضعتها على الشبكة بدون إذن الحكومة.

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وأشارأحد المصادر أنه ليس واضح إلى أن الحكومة قد إعترفت بوقوع حادثة الإختراق، وأنهم يقومون حاليا بالتحقيق فيها، إلا أنهم لم يكشفوأن تفاصيل دقيقة حول عدد الصور التى تمت سرقتها أو الوقت الذى جرت فيه هذه العملية للقرصنة.