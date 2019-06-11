تكنولوجيا: هواوي تستعد لعقد مؤتمر nova 5 في 21 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي مقطع فيديو تشويقي جديد للإعلان عن مؤتمرها القادم في 21 من يونيو لكشف النقاب عن كلاً من هاتفي nova 5 وأيضاً هاتف nova 5i.

بعد إنتشار العديد من التسريبات حول هواتف nova 5 و nova 5i خلال الفترة الماضية، جاءت إعلان هواوي الرسمي اليوم ليؤكد على موعد إطلاق الهاتف في 21 من يونيو.

وقد رصد هاتفي nova 5 و nova 5i في TENAA مؤخراً، حيث تقدم هواوي تصميم ثقب الشاشة في الهاتفين، كما يأتي الثقب في الجانب الأيسر من الجزء العلوي وهو تصميم يحاكي الإصدار السابق nova 4.

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وتشير التوقعات إلى أن هواوي ستقدم nova 5 و nova 5i بإعدادات ثلاثية أو رباعية في الكاميرة الخلفية، كما يضم الهاتف مسشتعر للبصمة في الجهة الخلفية، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتفين شاشة LCD.

وتشير بعض التسريبات إلى أن هاتف nova 5i سينطلق بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 24 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر ToF combo، كما يأتي الهاتف بمعالج مميز بسرعة 2.2 GHz، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة Kirin 710، بينما يأتي هاتف nova 5 برقاقة معالج Kirin 970 أو Kirin 980.

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