تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن سوارة Mi Band 4 بسعر يبدأ من 24دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي رسمياً عن أحدث إصداراتها من السوارات الذكية Mi Band 4، التي تنطلق بشاشة ملونة، مع مساعد إفتراضي، وسعر يبدأ من 24دولار.

تقدم شاومي سوارة Mi Band 4 اليوم بثلاثة نماذج، مع تقنية NFC وشاشة ملونة، حيث تتميز الشاشة بحجم 0.95 إنش في شاشة AMOLED ملونة مميزة بدقة عرض 120 في 240 بيكسل، مع طبقة حماية من زجاج منحني 2.5D.

كما تأتي السوارة بعدد 77 ثيم ملون لتدعم المستخدم في تخصيص التجربة المفضلة له، كما تقدم شاومي عدد 8 من الأربطة المنفصلة لتخصيص السوارة بالتصميم المفضل، مع أربطة بتصميم Avengers.

أيضاً تنطلق سوارة Mi Band 4 بعدد 6 من المحاور ومستشعر لقياس التسارع ولدعم تعقب دقيق لخطوات المستخدم وتمارينه الرياضية، إلى جانب ميزة تعقب المستخدم أثناء ممارسة السباحة أيضاً.

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كما تدعم السوارة مقاومة الماء عند عمق 50 متر، وتدعم المستخدم أيضاً في قياس مهاراته في تدريبات السباحة، أيضاً من بين المميزات الجديدة المقدمة من شاومي في السوارة الذكية في ميكروفون مدمج يدعم مساعد Xiao في تلقي الأوامر الصوتية.

ويمكن لمستخدمي Mi Band 4 التحكم في الأجهزة الذكية في المنزل عبر إلقاء الأوامر الصوتية، أو التحكم في الأجهزة الذكية المتوافقة مع السوارة أيضاً.

كما تدعم سوارة Mi Band 4 رصد معدل ضربات القلب، مع متابعة المستخدم أثناء النوم، وأيضاً تقنية البلوتوث 5، كما تؤكد شاومي على أن البطارية يمكن أن تدعم المستخدم حتى 15 يوم في النموذج الذي يدعم تقنية NFC، أو 20 يوم للنماذج الأخرى.

ومن المقرر أن تنطلق سوارة Mi Band 4 بألوان الأسود، والبني، الأزرق، البرتقالي إلى جانب اللون الوردي، كما يتوفر النموذج الرئيسي بسعر 24 دولار، بينما يأتي النموذج الذي يدعم تقنية NFC بسعر 33 دولار، وإصدار Avenger خاص بسعر 50 دولار.

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