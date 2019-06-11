تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن أول شاشة ألعاب بتقنية G-Sync من NVIDIA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري عن شاشة الألعاب CRG5 المميزة بالتصميم المنحني بحجم27 إنش، والتي تقدم للمرة الأولى من سامسونج مع تقنية إنفيديا G-Sync وبسعر 400 دولار.

قدمت سامسونج أحدث إصدارتها من الشاشات المخصصة للألعاب CRG5 التي تأتي بتصميم منحني بحجم 27 إنش، والتي تستبدل تقنية FreeSync من AMD لتنطلق هذا العام بتقنية G-Sync من إنفيديا، لتتوافق بشكل أكبر مع أجهزة الحاسب المكتبي المميزة بكرت شاشة إنفيديا.

وتأتي شاشة CRG5 اليوم من سامسونج مع أعلى معدل تحديث يصل إلى 240Hz، لدعم المستخدم بأفضل تجربة عرض إنسيابي للألعاب، تدعمها بالتأكيد كرت شاشة GeForce في أجهزة الحاسب المكتبي، أيضاً تتميز الشاشة بإستجابة سريعة 4ms.

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وتدعم شاشة CRG5 دقة عرض 1080 بيكسل، مع تباين 3000:1، كما تتضمن الشاشة المنافذ التقليدية تقريباً مع 2 موصلات HDMI، و DisplayPort إلى جانب منفذ USB-A، ومن المقرر أن يبدأ شحن الشاشة خلال شهر يوليو حيث تنطلق بسعر 400 دولار.

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