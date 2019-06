لن يتم توفير إمكانية إستخدام iPad كشاشة ثانوية لجميع حواسيب Mac

فاطمة أيت طالب - دبي - كجزء من تحديث MacOS Catalina، أعلنت شركة آبل عن ميزة جديدة تدعى Sidecar والتي تتيح للمستخدمين الذين يستخدمون iPad تحويله إلى شاشة ثانوية أثناء إستخدام حواسيب Mac الخاصة بهم. كانت هناك شائعات تفيد بأن شركة آبل ستقوم بتضمين هذه الميزة في نظام MacOS، وقد إتضح في نهاية المطاف أن ذلك صحيح.

ومع ذلك، قبل أن تشعر بالحماسة، فقد إتضح أنه لن يتم دعم هذه الميزة في جميع حواسيب Mac. لم تكشف آبل بعد عن التفاصيل، ولكن وفقا للمطور Steve Troughton-Smith، فقد وجد قائمة بحواسيب Mac التي ستدعم هذه الميزة. وتتضمن هذه القائمة حواسيب iMac البالغ حجمها 27 إنش التي تم إصدارها منذ العام 2015، وحواسيب MacBook Pro التي تم إصدارها منذ العام 2016، وحواسيب Mac Mini التي تم إصدارها منذ العام 2018، فضلا عن Mac Pro 2019 و MacBook Air 2018 و MacBook 2016.

هذه قائمة قصيرة جدًا عندما تأخذ بعين الإعتبار أن تحديث MacOS Catalina سيكون متوافقًا مع حواسيب Mac يرجع تاريخها إلى العام 2012. ومن غير الواضح في الوقت الراهن ما هو السبب الذي يمنع ميزة Sidecar من دعم جميع الحواسيب المؤهلة للحصول على نظام MacOS Catalina، ولكن لسوء الحظ، يبدو أن هذا هو الواقع الآن.

والخبر السار هو أنه في حين أن بعض الشركات مثل Luna قد تشعر بالضياع من جراء الإعلان عن Sidecar، فإن الجانب الإيجابي هنا هو أن الأشخاص الذين يملكون حواسيب Mac القديمة سيحتاجون إلى إستخدام برنامجها إذا كانوا يرغبون في إستخدام أجهزة iPad الخاصة بهم كشاشات ثانوية. وبغنى عن القول، على الرغم من كل ما نعرفه، فقد يكون برنامج الطرف الثالث أفضل بالفعل.

Sidecar supports iMac 27" (Late 2015) or newer, MacBook Pro (2016) or newer, mac Mini (2018), Mac Pro (2019), MacBook Air (2018) , MacBook (Early 2016 or newer), and blacklists all the devices in the screenshot pic.twitter.com/DHNDyI98WV