الإصدار الجديد من Google Chrome لمنصة الأندرويد يتيح الآن سهولة الوصول لوضع ” Dark Mode “

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل المتصفح Google Chrome لمنصة الأندرويد على الوضع الليلي ” Dark Mode ” في النسخة 74 التي تم إصدارها في شهر أبريل الماضي، ولكن تم إخفاء هذا الوضع بعيدًا عن متناول المستخدمين العاديين، وهذا ما يعني بأن غالبية المستخدمين لم يكونوا يُدركون وجود هذا الوضع.

بالمضي قدمًا سريعًا إلى اليوم، قامت شركة جوجل بإصدار النسخة 75 من المتصفح Google Chrome لنظام الأندرويد، وهي النسخة التي تقوم أخيرًا بعرض الوضع الليلي في قائمة إعدادات المتصفح، مما يتيح للجميع رؤية هذا الخيار وتفعليه إذا كانوا يرغبون في ذلك. وفي الحالة الإفتراضية، ينتقل المتصفح Google Chrome إلى الوضع الليلي عندما يكون وضع حفظ البطارية ” Battery Saver ” في جهازك قيد التشغيل، ولكن يمكنك إجباره على أن يكون خفيفًا أو داكنًا.

قامت شركة جوجل أيضًا بإضافة مولد كلمة المرور إلى المتصفح Google Chrome. عند النقر فوق مربع إدخال كلمة المرور، سترى شريطًا جديدًا يظهر أسفله، مع أيقونة المفتاح للحصول على قائمة بكل كلمات المرور المحفوظة لهذا الموقع. بجانبه خيار ” إقترح كلمة مرور قوية “، وإذا إخترت ذلك، سيتم إنشاء واحدة لك تلقائيًا.

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هناك العديد من التحسينات الأخرى التي قامت شركة جوجل بجلبها إلى المتصفح Google Chrome مع الإصدار 75، وإذا كنت مهتمًا بالإطلاع على القائمة الكاملة للتغييرات والتحسينات، فتأكد من الإنتقال إلى رابط المصدر أدناه. يجب أن يصل الإصدار الجديد من المتصفح إلى هاتفك خلال الأسابيع القليلة المقبلة في حالة إذا لم يصل إليه حقًا.