Oppo تسجل براءة إختراع لهاتف ذكي قابل للطي مزود بكاميرا منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر فبراير الماضي، رأينا العديد من الهواتف الذكية القابلة للطي من عدد من الشركات، بما في ذلك سامسونج و Huawei مع العلم بأننا رأينا كذلك نموذج أولي لهاتف ذكي قابل للطي من شركة Oppo. ومع تأخر إطلاق كل من Galaxy Fold التابع لشركة سامسونج و Huawei Mate X التابع لشركة Huawei، فيبدو أن الهواتف الذكية القابلة للطي تعرضت لإنتكاسة أخرى، ولكنها بلا شك مسألة وقت فقط؟
أما وقد قلنا ذلك، فقد إتضح أن شركة Oppo قدمت براءة إختراع لهاتف ذكي قابل للطي للمكتب العالمي للملكية الفكرية المعروف إختصارًا بإسم WIPO في شهر أكتوبر من العام الماضي، وتم نشر هذه البراءة في الأونة الأخيرة فقط. وبفضل الصور الحاسوبية والرسوميات التخطيطية المدرجة في ملف براءة الإختراع، فقد حصلنا على لمحة عن الجهاز وإكتشفنا أن التغيير الأبرز في هذا الهاتف الذكي القابل للطي هو توفره على كاميرا أمامية منبثقة والتي تسمح بالحفاظ على تصميم آنيق ومتسق. سيسمح لك هذا التصميم بإلتقاط الصور والفيديوهات عندما يكون الهاتف مطويًا أو مفتوحًا.
يبدو أن هذا النهج من شركة Oppo يتماشى مع النهج الذي إستخدمته في النموذج الأولي الخاص بها حيث تطوى الشاشة للخارج. توفر مفاصل الهاتف دعمًا متينًا وتكشف الصور الحاسوبية كذلك أن الهاتف يضم منفذ السماعات 3.5mm. ونظرًا لأن هذه ليست سوى براءة إختراع، فليست لدينا أي مواصفات. وإذا أخذنا بعين الإعتبار النظرة المتشائمة لنائب رئيس شركة Oppo، السيد Brian Shen لفوائد الهواتف الذكية القابلة للطي، فربما لن نرى الجهاز في نسخته النهائية في أي وقت قريب.
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