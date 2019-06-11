الهاتف Huawei Nova 5i يظهر أيضًا في إختبارات الأداء مع 6GB من الذاكرة العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - تم رصد الهاتف Huawei Nova 5i في منصة إختبارات الأداء Geekbench في الأسبوع الماضي مع 4GB من الذاكرة العشوائية، والآن تم رصد نفس الهاتف في نفس منصة إختبارات الأداء مع 6GB من الذاكرة العشوائية، وهذا ما يلمح إلى أن شركة Huawei تخطط لإطلاق نسختين على الأقل من هذا الهاتف مع مقدارين مختلفين من الذاكرة العشوائية، واحدة بحجم 4GB، والأخرى بحجم 6GB.

لم تكشف لنا شركة Huawei عن أي معلومات حول الهاتف Huawei Nova 5i حتى الآن، ولكننا سمعنا في الفترة الماضية بأنه سيضم المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 710، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن شاشة بدقة +FullHD.

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وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 5i في أواخر هذا الشهر جنبًا إلى جنب مع الهاتف Huawei Nova 5 الذي تردد بأنه سيحمل إسم Huawei Nova 5 Pro في الجمهورية الصينية الشعبية.