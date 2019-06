الهاتف Galaxy Note 10 Pro سيدعم الشحن بقوة 25W بعد كل شيء

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نكره أن نكون حاملي الأخبار السيئة، ولكن وفقا للمعلومات التي وردتنا مؤخرًا من مصدر جدير بالثقة، فيبدو أن الهاتف Galaxy Note 10 Pro القادم من شركة سامسونج سيدعم الشحن السريع بقوة 25W، وليس بقوة 45W كما ورد في تقرير سابق.

تم تداول إسم Galaxy Note 10 Pro كثيرًا في الأونة الأخيرة، ونحن نتوقع أن يأتي مع بعض الميزات الإضافية مقارنة مع Galaxy Note 10 العادي مع العلم بأن الشائعات التي وردتنا حتى الآن تشير إلى أن الشحن السريع سيكون واحدًا من هذه الميزات الإضافية. ومع ذلك، المعلومات الجديدة التي وردتنا اليوم تتناقض مع المصادر السابقة، وتقول بأن الهاتف سيدعم الشحن السريع بقوة 25W، وليس بقوة 45W كما ورد في التقرير السابق.

أضاف نفس المصدر أن تقنية الشحن السريع بقوة 45W ستشق طريقها بدلاً من ذلك إلى الهاتف Galaxy A90. ويبدو أن هذا يتماشى مع إستراتيجية سامسونج الحالية المتمثلة في إستخدام بعض الميزات الجديدة أولاً في سلسلة هواتفها الذكية المتوسطة Galaxy A Series قبل أن تجلبها إلى هواتفها الذكية الرائدة. وعلى الرغم من أن تقنية الشحن بقوة 25W لن تكون سريعة بقدر بعض حلول الشحن المنافسة، إلا أنها لا تزال أفضل من تقنية الشحن بقوة 15W القديمة التي رأيناها في الهاتف Galaxy Note 9.

According to my source, the Note 10 Pro will only have 25w charging, not the 45w previously leaked. The A90 is getting the 45w charging previously written about.