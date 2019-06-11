شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تستعد لإطلاق صاروخ Flacon 9 غدًا.. ومسئولون يحذرون من أضرار هبوطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة Space X لإطلاق صاروخ Falcon 9 غدا الأربعاء، من قاعدة Vandenberg AFB Space Launch Complex 4، حيث يحمل الصاروخ 3 أقمار صناعية تابعة لوكالة الفضاء الكندية.

وبحسب موقع lompocrecord الأمريكى، فإن الصاروخ المستخدم سيتم إعادة استخدامه مرة أخرى، حيث ستهبط المرحلة الأولى من الصاروخ في منطقة الهبوط 4، والتي كانت تعرف سابقًا باسم Space Launch Complex-4W، حيث كانت "سبيس إكس" قد أكملت مؤخرا بنجاح أول عملية هبوط برية على الساحل الغربي في أكتوبر الماضي.

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وقال أحد المسئولين بوكالة الفضاء الكندية: "تعد الشراكة ضرورية لنجاح المهمة، ونحن فخورون بمشاركة مسئولية هذه المهمة مع SpaceX."

لكن في نفس الوقت حذر بعض المسئولين السكان، من أن عودة الصاروخ قد تتسبب في حدوث طفرة صوتية قد تكون مسموعة في بعض الأماكن مثل سانتا باربرا، وفنتورا، و سان لويس أوبيسبو.

ووفقًا لوكالة الفضاء الكندية، أنه بمجرد تشغيل الأقمار، من المتوقع أن تقدم بيانات النطاق الترددي C-band إلى الحكومة الكندية وتقدم المراقبة البحرية وإدارة الكوارث ومراقبة النظام الإيكولوجي.