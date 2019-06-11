فيسبوك تعتزم إطلاق إصدارات جديدة من Portal في خريف 2019

قال (أندرو بوسورث) – نائب رئيس فيسبوك في قسم الواقع الافتراضي والواقع المعزز – في مقابلة أُجريت معه خلال (مؤتمر البرمجة) Code Conference بمدينة سكوتسديل في ولاية أريزونا الأمريكية: إن الشركة تخطط لإطلاق إصدارات جديدة من جهاز الدردشة المرئية (بورتال) Portal خلال خريف 2019.

وقال بوسورث عن الأجهزة الجديدة: “لدينا الكثير مما سنكشف عنه لاحقًا في هذا الخريف، وهي أشكال جديدة سوف نشحنها”. ولم يوضح بوسورث عدد المنتجات التي باعتها فيسبوك منذ إطلاق (بورتال) في أواخر العام الماضي في الولايات المتحدة، كما أنه لم يوضح ماهية الأجهزة الجديدة.

يُشار إلى أن إطلاق جهاز (بورتال) جاء وسط مخاوف من ممارسات الخصوصية وتعديل المحتوى التي تمارسها شركة فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم بما يزيد عن 2.3 مليار مستخدم نشيط شهريًا – والتي دفعت بعض الناس إلى التخلي عن الخدمة.

ويُعتقد أن إطلاق فيسبوك أجهزة جديدة للدردشة المرئية يلائم تركيز فيسبوك على الرسائل الخاصة عن طريق تشفير المحادثات على المزيد من خدمات التراسل التابعة لها.

وتعد شركة فيسبوك أحد أكبر اللاعبين العالميين في مجال التراسل الخاص مع تطبيقاتها المختلفة: واتساب، ومسنجر، وإنستاجرام، التي يستخدم كل منها أكثر من مليار مستخدم. وتقول واتساب: إنها تأمن محتوى الرسائل بالكامل من جميع الأطراف الخارجية، بما في ذلك فيسبوك نفسها.

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وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في شهر آذار/ مارس الماضي: إنه خلال بضع سنوات، ستؤدي خدمات التراسل المباشرة إلى التقليل من حجم النقاش الذي يجري على شبكاتها الاجتماعية العاملة، حيث يمكن للمنشورات العامة أن تنتشر في جميع أنحاء العالم.

وقال بوسورث في المقابلة التي أُجريت يوم الاثنين: إن الأجهزة لا تمتلك القدرة على تسجيل الأشياء، إنما هي للمكالمات فقط. وأضاف: “كان هناك الكثير من الحديث عنا عند إطلاق بورتال. ولكن الأمر لا يتعلق بماهية موقع فيسبوك. إن الأمر كله يتعلق بالمحادثة الخاصة”.