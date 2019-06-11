كل ما ينبغي لك معرفته عن Android Q

مع أنه لا يُعرف حتى الآن الاسم النهائي الذي ستختاره شركة جوجل للإصدار القادم من نظام التشغيل أندرويد، إلا أن النسخة التجريبية منه قد أُطلقت. لذا، فإن كنت تريد معرفة أهم المزايا التي سوف يأتي بها (أندرويد كيو) Android Q فأنت في المكان الصحيح.

ولكن قبل البداية، من هنا يمكنك معرفة هواتف أندرويد التي تدعم النسخة التجريبية من (أندرويد كيو) في الوقت الراهن، فقد يكون هاتفك أحدها.

وكما هو الحال في كل عام، فإن (أندرويد كيو) يأتي بالعديد من المزايا الجديدة، ويُحتمل أن يحصل على مزايا أخرى في التحديثات التجريبية القادمة، وذلك قبل إطلاق النسخة النهائية في وقت لاحق من العام الحالي. وهنا نستعرض لكم أبرز المزايا الجديدة:

إزالة زر (الرجوع).

مع أن زر (الرجوع) كان من أهم أجزاء أندرويد منذ البداية، إلا أنه أُزيل مع (أندرويد كيو)، وذلك بعد التهيئة لذلك في إصدار (أندرويد باي)، فمع الإصدار الجديد، أصبح بإمكانك الذهاب إلى الصفحة الرئيسية بتمرير الأصبع على الشاشة نحو الأعلى، وبالتمرير نحو الأعلى مع الإمساك يعرض قائمة تعدد المهام، وبالتمرير من الحافة اليسرى أو اليمنى للشاشة يرجع إلى الخلف.

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دعم (الوضع الداكن) لكامل النظام.

بعد سنوات من المطالبات، أكدت شركة جوجل أن (أندرويد كيو) سوف يدعم ميزة (الوضع الداكن) بالكامل، وسوف يكون بالإمكان تفعليه وإيقافه في أي وقت من قائمة (الإعدادات السريعة) Quick Settings.

أما فيما يتعلق بالتطبيقات، فقد أنشأت جوجل (واجهة تطوير برمجيات) API لمساعدة المطورين على جعل التطبيقات تتحول إلى (الوضع الداكن) تلقائيًا بمجرد تفعليه للنظام من (الإعدادات السريعة).

خيارات جديدة (للأنماط).

إن القدرة على تخصيص أندرويد تعد من أبرز المزايا التي اشتهر بها على مدار السنوات الماضية، ومع (أندرويد كيو)، سوف توفر جوجل للمستخدمين المزيد من خيارات التخصيص، بما في ذلك: القدرة على تغيير لون واجهة المستخدم إلى الأزرق، أو الأخضر، أو الأرجواني، أو الأسود.

دعم ميزة (التعليق المباشر) Live Caption مع الوسائط المتعددة داخل الجهاز لحظيًا.

تعد ميزة (التعليقات النصية) Closed Captions من المزايا المهمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ولغيرهم ممن يرغب في مشاهدة مقاطع الفيديو، أو الألعاب، أو غيرها من الوسائط المتعددة المكتومة الصوت، دون التفريط بمعرفة الكلام الدائر فيها.

ويدعم نظام (أندرويد كيو) ميزة (التعليق المباشر) Live Caption التي سوف تعرض التعليقات النصية لأي وسائط متعددة، مُخزنة على الجهاز بصورة لحظية، ومن المميز هنا، أن هذه التعليقات النصية تجري داخل الجهاز فقط، دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

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تغييرات كبيرة قادمة إلى (الأذونات).

لقد أصبحت الخصوصية في السنوات الأخيرة من أولى أولويات كثير من المستخدمين، لذا فإن نظام (أندرويد كيو) سيزيد من المزايا التي تزيد من خصوصيتهم، بما في ذلك تحديد الأذونات التي سيحصل عليها كل تطبيق، والتحكم بها. وقالت جوجل في منشور على مدونتها إن التطبيقات التي تطلب الإذن في الوصول إلى موقع المستخدم سوف تكشف عن ذلك بنافذة منبثقة، حيث يمكن للمستخدمين اختيار السماح بذلك أبدًا، أو حين استخدام التطبيق فقط، أو منع ذلك إطلاقًا.

وفي صفحة (استخدام الأذونات) Permissions Usage داخل الإعدادات، سوف يعرض (أندرويد كيو) أيّ الأذونات تُستخدم بحسب كل تطبيق، بالإضافة إلى إمكانية ترشيح الأذونات لمعرفة أي التطبيقات تستخدم إذنًا بعينه.

قائمة محسنة للمشاركة.

من المشكلات التي تواجه المستخدمين في قائمة المشاركة الخاصة بنظام أندرويد أنها تعاني من بعض البطء، ولكن مع (أندرويد كيو)، فإنها سوف تظهر فورًا.

وبالحديث عن المشاركة، فإن الإصدار الجديد من نظام أندرويد سوف يأتي بميزة جديدة اسمها (اختصارات المشاركة) Sharing Shortcuts، تتيح للمطورين إنشاء خيار جديد في قائمة المشاركة الخاصة بالنظام، يسمح بمشاركة: ملف، أو صورة، أو غير ذلك.

دعم أفضل للهواتف القابلة للطي.

مع بداية عام 2019 بدأ عصر الهواتف الذكية القابلة للطي، ولأنها تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وجب أن تعيد جوجل تصميم النظام؛ ليوافق هذه التجربة الجديدة. وقالت جوجل: إنها أجرت عددًا من التحسينات على (أندرويد كيو) ليساعد التطبيقات للاستفادة من الحجم الكبير لشاشات الهواتف الجديدة.

ماذا سوف يُسمى (أندرويد كيو)؟

لعل هذا من أهم الأسئلة التي تشغل بال محبي أندرويد حتى الإعلان عن الاسم النهائي. واعتادت جوجل إطلاق أسماء حلوى على الإصدارات الجديدة لنظام تشغيل أندرويد، وذلك حسب الترتيب الأبجدي للحروف الإنجليزية.

ولأن الحرف التالي هو (كيو) Q، فإن عدد الحلوى التي تبدأ بهذا الحرف قليل، يُذكر منها:

Queen of Puddings

Quiche

Quesito

Quindim

Queijadas

يُشار إلى أن جوجل أطلقت أول نسخة تجريبية من (أندرويد كيو) في 13 آذار/ مارس الماضي لهواتف (بكسل) Pixel، ثم أطلقت النسخة الثانية في 3 نيسان/ أبريل الماضي، ثم الثالثة في 7 أيار/ مايو الماضي، ثم الرابعة في 5 حزيران/ يونيو الجاري. ويُنتظر أن تطلق الشركة النسخة: الخامسة، والسادسة، ثم النسخة النهائية خلال الربع الثالث من 2019.