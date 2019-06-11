موزيلا تعتزم إطلاق نسخة مدفوعة من فايرفوكس

أفاد موقع ألماني بأن مؤسسة موزيلا تعتزم إطلاق نسخة مدفوعة من متصفح الويب الشهير (فايرفوكس) Firefox خلال خريف 2019.

وفي مقابلة مع موقع (تي3إن) T3N، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة موزيلا (كريس برد): إن الشركة تهدف إلى إطلاق نسخة جديدة من المتصفح خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم، مع مزايا متقدمة؛ مثل: (الشبكات الظاهرية الخاصة) VPN، وخدمة التخزين السحابي الآمن.

وكانت الشركة قد بدأت بالفعل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اختبار خدمة VPN بالتعاون مع خدمة (بروتون في بي إن) ProtonVPN مقابل اشتراك شهري قدره 10 دولارات أمريكية.

والآن تفكر الشركة في خدمة VPN مجانية محدودة البيانات، مع إمكانية الاشتراك المدفوع لجعلها مفتوحة. وقال برد: إن موزيلا لا تخطط لفرض رسوم على المزايا المجانية الحالية، ولكنها ستقدم خدمة اشتراك شهري في متصفح فايرفوكس تقدم العديد من المزايا المتقدمة.

ولم يكشف برد لموقع (تي3إن) الألماني عن الرسوم التي سوف تفرضها موزيلا على النسخة المدفوعة من فايرفوكس.

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يُشار إلى أن متصفح فايرفوكس يعد من بين أقدم متصفحات الويب الحالية، إذ أُطلق أول مرة في عام 2002، أي قبل إطلاق متصفح كروم من جوجل بنحو 6 سنوات، ومع ذلك فقد تمكن الأخير؛ معتمدًا على قوة جوجل من الاستحواذ على الحصة الكبرى من سوق المتصفحات.

وبحسب موقع (ستات كاونتر) StatCounter، فإن متصفح كروم استحوذ خلال شهر أيار/ مايو الماضي على نحو 62.7% من سوق المتصفحات، أما متصفح فايرفوكس، فلا تتجاوز حصته الحالية 5.07%.

ويُعتقد أن رغبة موزيلا في فتح مجال جديد للدخل المادي أمر مفهوم. ففي الوقت الحالي، ينبع أكثر من 90% من دخل الشركة من صفقات محرك البحث مع شركات من بينها: جوجل، وياندكس. أما الباقي فهو من المحتوى الدعائي المتعلق بميزات المتصفح الحالية، مثل (بوكت) Pocket.