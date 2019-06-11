شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس ناسا ردًا على ترامب.. القمر نقطة انطلاق للوصول إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "جيم بريدنشتاين" رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن الهدف للوصول إلى القمر بحلول 2024 لا يزال قائمًا على الرغم من تغريدة الرئيس ترامب، ونبه الموظفين بأن كوكب المريخ هو الوجهة النهائية وليس القمر.

وقال رئيس ناسا خلال مناقشة تشبه اللقاءات المفتوحة، في مركز جلين للأبحاث التابع للوكالة بمدينة كليفلاند الأمريكية أن "القمر ليس الوجهة الأساسية إنما هو نقطة بداية الطريق، لوصول البشر في النهاية إلى المريخ".

يذكر أنه كانت هناك إعتقادات أن الرئيس ترامب يسعى لتحطيم خطط ناسا للوصول إلى القمر، وأنه ربما أختلط عليه قمر الأرض وأقمار المريخ، فيما حاول "بريدنشتاين" تقديم تفسير متسامح لتغريدة ترامب، مشيرًا إلى ادعاء ترامب بأن القمر جزء من المريخ، قائلًا "نحن ذاهبون إلى القمر من أجل الوصول إلى المريخ"، وأضاف أن أي شخص قام بتفسير هذه التغريدة حرفيًا هو مجرد قراءة بعيدًا عنها.

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وخمن بريدنشتاين أن تغريدة ترامب كانت بسبب أحد الحوارات التلفزيونية على قناة " Fox Business"، حيث ذهب النقاش بعيدًا عن خطط ناسا لإرسال رواد الفضاء إلى القمر، وتحول إلى ما إذا كان استكشاف القمر مهمًا أم لا.

وقال بريدنشتاين "القمر مهم، لأنه أساس للوصول إلى المريخ وهذا هو بالضبط ما يقصده الرئيس ترامب."

وأضاف "نحن بحاجة لمعرفة كيفية العيش والعمل في عالم آخر، كما أن استكشاف القمر سيمنح ناسا فرصة لإظهار التقنيات اللازمة لوصول البشر على المريخ"، وتعد Lunar Orbital Platform-Gateway، المحطة الفضائية القمرية المقترحة والتي ستعمل كنقطة طريق بين الأرض وسطح القمر، واحدة من تلك التقنيات.