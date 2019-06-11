شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تتحدى ترامب: سنصبح أفضل مصنعى الهواتف فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى مسئولو شركة هواوى قرارات ترامب الأخيرة بخصوص الشركة معلنين سعيهم لحصول الشركة على لقب المصنع الأفضل فى العالم.

وقال مسئول تنفيذى كبير فى شركة هواوى إن الشركة ستحتاج إلى مزيد من الوقت لتصبح أكبر شركة للهواتف الذكية فى العالم، وهو هدف كانت تهدف فى الأصل إلى تحقيقه فى الربع الأخير من العام الجارى 2019.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال "شاو يانج"، كبير مسئولى الاستراتيجية فى مجموعة شركات هواوى:" كنا سنصبح الأكبر فى الربع الرابع (من هذا العام)، لكننا نشعر الآن أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا أطول"، وذلك دون توضيح الأسباب، وقال فى خطاب ألقاه فى معرض CES Asia للتكنولوجيا فى شنجهاى، إن Huawei تبيع حاليًا ما بين 500 ألف إلى 600 ألف هات ذكى يوميا.

فيما تأتى هذه التعليقات بعد أن وضعت الولايات المتحدة شركة Huawei على قائمة سوداء الشهر الماضى، ومنعتها من التعامل مع شركات أمريكية لأسباب أمنية دون موافقة الحكومة، ما دفع بعض شركات التكنولوجيا العالمية إلى قطع العلاقات مع أكبر شركة فى العالم لصناعة معدات الاتصالات، وقالت الشركة فى يناير إنها قد تصبح أكبر بائع للهواتف الذكية مبيعًا فى العالم هذا العام حتى بدون السوق الأمريكية.