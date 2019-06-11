شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستعد لطرح إصدار جديد من Portal هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أندرو بوسورث نائب رئيس Facebook لـ AR / VR، خلال مؤتمر البرمجة بمدينة سكوتسديل بالولايات المتحدة الأمريكية، إن شركته مشغولة الآن بتصميم ميزة جديدة لإطلاقها عبر برنامج PORTAL، وسيتم الإعلان عنها هذا الخريف.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فلم يعلن بوسورث عن أى تفاصيل أخرى تفسر ما وصفه بالمميزات والعوامل الجديدة، فيما تحاول شركة فيس بوك طرح PORTAL فى قارة أوروبا هذا الخريف تزامناً مع طرح المميزات الجديدة الخاصة بالبرنامج.

وكان فيس بوك قد أصدر سابقاً PORTAL و+PORTAL فى نوفمبر 2018 من أجل إجراء مستخدمى ماسنجر محادثات فيديو مشفرة عن طريق كاميرا ذكية تستطيع ملاحقتهم وتتبعهم أثناء الحديث.