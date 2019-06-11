شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة الفضاء الدولية تمر فوق سماء الإمارات اليوم وترى بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مركز محمد بن راشد للفضاء، المواطنين بالإمارات والمتخصصين لمشاهدة وتصوير مرور محطة الفضاء الدولية فوق سماء الإمارات والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وذلك اليوم الثلاثاء 11 يونيو في تمام الساعة 7.42 مساء، والخميس 13 يونيو في تمام الساعة 7.40 مساء.

وطالب المركز الموثقين لهذه اللحظة المهمة من المصورين، مشاركتهم هذه الصور من خلال هاشتاج #issoveruae، فيما سيتم الاستعانة بأبرز هذه اللقطات على حساب "انستحرام" المركز.

وتأتي هذه المبادرة لمواكبة الاستعدادات التي يقوم بها مركز محمد بن راشد للفضاء لانطلاق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية 25 سبتمبر المقبل، والتي ستكون أول رحلة لرائد فضاء عربي إلى المحطة، فيما تهدف المبادرة كذلك الارتقاء بوعي المجتمع الاماراتي بقطاع الفضاء، وأهمية هذه الخطوة التاريخية في تاريخ الدولة ومتابعتها عن كثب.