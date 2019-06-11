OPPO توقع شراكة جديدة مع "لولو هايبر ماركت" لتعزيز حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي

دبي - الخليج 365 :

أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، عن مساعيها الدؤوبة لتوسيع حضورها في المنطقة، وذلك بإبرام شراكات مع موزعين جدد لهواتفها الذكية، بمن فيهم "لولو هايبر ماركت" في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد أكبر شركات البيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتوج الشراكة الجديدة مع "لولو هايبر ماركت" في دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاق علاقة وطيدة، ستتطور لتغطي دول مجلس التعاون الخليجي بأسرها. وبفضل حضورها الراسخ في قطاع البيع بالتجزئة، ستتعاون "لولو هايبر ماركت" عن كثب مع شركة OPPO لتوفر الدعم لها في عدد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، قال أندي شي، رئيس شركة OPPO في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا إبرام هذه الشراكات الطموحة مع علامات تجارية مرموقة على غرار ’مجموعة اللولو العالمية‘. من شأن هذه العلاقات الجديدة أن تساعدنا في تعزيز انتشار علامة OPPO في أرجاء المنطقة، وذلك من خلال تقديم هواتفنا الذكية عبر مجموعة من متاجر التجزئة المفضلة لدى العملاء والتي تتمتع بمواقع حيوية. ويؤكد هذا النمو على نجاح علامتنا التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويبشر بحقبة جديدة من التطور المتواصل لشركة OPPO في هذه الأسواق المميزة والواعدة".

وقد أظهرت OPPO خلال الأشهر الماضية التزامها المتواصل تجاه منطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر إبرام عدد من الشراكات المحلية مع نخبة من مزودي خدمات الاتصالات، علاوة على شركاء التوزيع. كما أسست OPPO مقرها الإقليمي في دبي، واختارت الإمارة أيضاً للإطلاق الأول لسلسلة هواتف OPPO Reno Series الذكية عالمياً، في أعقاب إطلاقها في الصين. وتلتزم الشركة بتبوء مكانة مرموقة لتكون مساهماً رئيسياً في منظومة الجيل الخامس في المنطقة، وتعكف على وضع بصمتها في استشراف الجيل المقبل من تقنيات الاتصال السبّاقة من خلال إسهاماتها الجليّة في تطوير الأبحاث والبرمجيات والأجهزة، وكسب رؤى معمّقة حول العملاء.