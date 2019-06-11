"دبي للسيليكون" تستهدف مستثمرين جدد خلال أسبوع لندن للتكنولوجيا 2019

دبي - الخليج 365 :

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة عن مشاركتها في أسبوع لندن للتكنولوجيا 2019 الذي يعد من أكبر فعاليات التكنولوجيا والأعمال على الصعيد الأوروبي.

ومن المتوقع للفعالية أن تستضيف أكثر من 15000 زائر، بما في ذلك المديرون التنفيذيون ورؤساء المؤسسات وقادة التكنولوجيا وكبار ممثلي الشركات التي تختص بالبرمجيات، والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والإلكترونيات والأجهزة، وسلاسل التوريد، والطاقة، وتخزين البيانات، وقطاعات البحث والتطوير. ويعتبر المهرجان التكنولوجي الذي يستمر من 10 إلى 14 يونيو في مواقع مختلفة من العاصمة البريطانية لندن، منصة أساسية لـلسلطة للوصول إلى أسواق أوروبية وعالمية من خلال التواصل مباشرةً مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وروّاد الأعمال، وصناع القرار، إضافةً إلى وسائل الإعلام العالمية والمتخصصة بقطاعات التكنولوجيا.

وتعرض سلطة واحة دبي للسيليكون خلال أسبوع لندن للتكنولوجيا البنية التحتية عالمية المستوى، والتكنولوجيا المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال التي توفرها واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم للعيش والعمل في مجتمع ذكي واحد. كما ستتاح للمستثمرين ورواد الأعمال الفرصة للتعرف على المساحات المكتبية المميزة التي توفرها الواحة، إضافة إلى المرافق الذكية، والمستودعات متعددة الاستخدامات، ومرافق التصنيع، والوحدات الصناعية الخفيفة، إضافة إلى العديد من المزايا والخدمات الأخرى.

ولتلبية الطلب من قبل المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، تعمل سلطة الواحة على وضع اللمسات الأخيرة على أحدث مشاريعها "سيليكون بارك"، الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي والمتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويشتمل المشروع على مساحات مكتبية تبلغ 71 ألف متر مربع، ومحلات تجارية بمساحة 25 ألف متر مربع، وشقق سكنية بمساحة 46 ألف متر مربع.

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وسيتمكن زوار أسبوع لندن للتكنولوجيا ورواد الأعمال من التعرف عن قرب على الخدمات والمزايا التي يتمتع بها مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال “ديتك” المملوك بالكامل من سلطة واحة دبي للسيليكون والذي يعد أكبر مركز لتكنولوجيا الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث يجمع تحت مظلته أكثر من 800 شركة ناشئة من 72 دولة مختلفة. كما يلتزم "ديتك" بتوفير التسهيلات للشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين يقومون بتطوير حلول مبتكرة للمدن الذكية، والتي تركز على التخلص من مشاكل الازدحام وإدارة النفايات وترشيد الاستهلاك.

وقال وليام شابل، المدير المالي التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون ونائب الرئيس التنفيذي - التكنولوجيا وريادة الأعمال في مركز "ديتك": "تعمل سلطة واحة دبي للسيليكون في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى أسعد وأذكى مدينة في العالم".

وأضاف: "نهدف إلى جذب مجموعة جديدة من المستثمرين إلى دبي من خلال عرض مشاريعنا الفريدة على السوق الأوروبية في أسبوع لندن للتكنولوجيا 2019، الذي يقدم منصة مثالية لنا للتواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار، والمسرعات والمؤسسات ومزودي الحلول والشركات الناشئة في مختلف القطاعات من أوروبا والعالم".

يجمع أسبوع لندن للتكنولوجيا سنويًا مختلف مكونات المنظومة الحيوية للتحول الرقمي العالمي، ويناقش المقومات الرئيسية التي تقود هذا التحول في المؤسسات، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، وكذلك الحوسبة السحابية والكمية. كما يعد منصة لتسريع عمل الشركات الناشئة من خلال برامج رأس المال المغامر والتي يقوم باستضافتها على مدار السنة.