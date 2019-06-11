كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ألعاب حديثة وخطيرة يرفع الستار عنها في معرض الترفيه الإلكتروني ” إي 3 “

من المقرر أن يبدأ اليوم الثلاثاء 11 يونيو/حزيران معرض الترفيه الإلكتروني للعام 2019 في لوس أنجلوس، الذي يعرف بـ E3 ويعد الحدث الأبرز في العالم. وينتهي المعرض يوم الخميس 13 يونيو/حزيران.

وعادة يسبق هذه الأيام يوم مخصص لمؤتمرات الشركات الكبرى “مايكروسوفت، سوني، ننتندو” وفيها يتم الكشف عن المشاريع الكبرى للشركات الـ 3 بالإضافة إلى ألعاب شركات الطرف الثالث المهمة وبالتأكيد الكشف عن أحدث الطرفيات والأجهزة الجديدة إن وجدت.

في العام الماضي أكثر من 69200 شخص توافدوا إلى مركز مؤتمرات لوس أنجلوس، لمعرفة ما يتعلق بالمفاتيح والأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والألعاب.

ومن المقرر غياب بعض اللاعبين الرئيسين في صناعة الألعاب مثل شركة “سوني التي أعلنت أنها لن تشارك في المعرض للعام الحالي، بحسب موقع يورو نيوز.

وكان من الواضح خلال هذا العام أن الألعاب الملحمية سحقت لعبة “فورتنايت”. إلا أنه وبحسب جيم هيكس أحد اللاعبين، لا يزال هناك الوقت أمام “فورتنايت” للفوز، لا تزال تتمتع بشعبية كبيرة على حد تعبيره، ولديها الوقت للفوز.

وقال هيكس “أعتقد أننا سنرى ما الذي ستحدثه بقية الألعاب لمواجهة ذلك، هناك الكثير من المنافسين”، وأضاف أن هناك لعبة جديدة يتنافس عليها المشتركين، وهي “سايبربنك 2077”.

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في وقت سابق من هذا العام، تم تنزيل لعبة “أبكس ليجند” وهي معركة ملكية من “إلكترونيكس آرت” إلى السوق وقامت بتحطيم سجلات “فورتنايت” للتنزيل والمشاهدة.

وحصلت “أبكس” على 25 مليون عملية تحميل في أسبوعها الأول، مما سحق علامة “فورتنايت” البالغة عشرة ملايين خلال أول أسبوعين لها بعد إطلاقها في العام 2017.

يقول هيكس “كانت (أي أبكس) جديدة، مجانية، وتم إعدادها بشكل جيد”.